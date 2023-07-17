Вибухи на Кримському мосту можуть змусити росіян до нового "жесту доброї волі"

Забезпечення угруповань російської армії в Криму, а також у Запорізькій та Херсонській областях за допомогою плавзасобів неможливе

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, які призвели до його пошкодження. Цей міст є головною військовою артерією росіян на півдні і, якщо руйнації суттєві, окупантам доведеться відступити з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун, пише FREEДОМ.

"Зараз забезпечення 30% усього угрупування, яке перебуває в Україні, йде через Крим, з тих 30%, це 90% через міст йде. Забезпечити постійне забезпечення угрупування, яке знаходиться в Криму, а також південні угруповання — Запорізької та Херсонської областей, за допомогою плавзасобів неможливо", — пояснив він.

Ягун додав, що через недієздатність Кримського мосту без забезпечення залишаться 1,5 млн людей. Альтернативні шляхи постачання для росіян також закриті — міст у Чонгарі розбомблений, а узбережжя перебуває під вогневим контролем українських військ.

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"Якщо так станеться їм (окупантам, – ред.) потрібно виявляти "добру волю" і принаймні вийти з окупованих територій Запорізької та Херсонської області. Це стане питанням номер один для противника, і для них це буде дуже серйозний удар і іміджевий, та стратегічний", – резюмував Віктор Ягун.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у СБУ прокоментували вибухи на Кримському мості – подробиці обіцяють після Перемоги.