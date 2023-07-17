"Тайгу краще освоюйте": росіяни погрожують "взяти" Одесу та Миколаїв за удари по мосту, у мережі відповіли

У соцмережах відреагували на розмови окупантів щодо необхідності "взяття під контроль" низки українських міст

У тимчасово окупованому Криму та росії бурхливо відреагували на вибухи на мосту та у своїй звичній манері одразу перейшли до погроз у бік українських Одеси та Миколаєва.

Так, "керівник кримського парламенту", колаборант володимир константінов у своєму Telegram-каналі накинувся на Київ зі звинуваченнями в ударі по мосту, заявивши, що це цивільний об’єкт.

"У Києві не могли не знати, що автомобільна частина переходу — виключно цивільний об’єкт. Але терористів це ніколи не зупиняло. Не зупинить і надалі", — сказав він.

Що примітно, говорячи про цивільні об’єкти та терористи, константінов забуває згадати воєнні злочини росії — ракетні та дронові атаки по житлових будинках, магазинах, закладах, громадських місцях та інше. Але водночас він погрожує відплатою.

Також константінов заявляє, що росія нібито повинна "взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і все Чорноморське узбережжя".

"Щодо обов’язковості київського режиму можливості бити по Криму, для цього необхідно взяти під наш контроль все Чорноморське узбережжя, Херсон, Миколаїв, Одесу. І жодних з ними тих, хто зустрічається. Вони в будь-якому випадку обов’язково використовуються для того, щоб по нам вдарити", — йдеться у повідомленні.

Водночас перший заступник голови комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ володимир джабаров у своєму Telegram-каналі зробив практично аналогічну заяву.

"Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами", — написав він.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі знайшли що відповісти на зухвалі коментарі сенатора джабарова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні поточного року колаборант володимир константінов заявляв, що захоплення Одеської області — це нібито одна з вимог, яка потрібна росії для успішного закінчення війни.