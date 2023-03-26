Стратегічно важливе місто: в росії знову "розкатали губу" на Одесу

Окупанти плекають рожеві мрії щодо захоплення Одеси

Одеса, яка нещодавно опинилася під ракетним обстрілом росіян, знову стала ласим шматочком для російських пропагандистів. На думку так званого "очільника кримського парламенту", колаборанта Володимира Константінова, захоплення Одещини є однією із вимог "успішного завершення війни для росії".

Окупанта цитує російський ресурс "РИА Новости". Константінов вважає, що Одесі мають дозволити зробити вибір щодо подальшого статусу міста. Однак захопити контроль над регіоном російські війська начебто "повинні".

"Обов'язково Одеса повинна бути під нашим контролем: мати російський статус чи нейтральний. Головне — знаходитися під контролем", — підкреслив російський політик.

Цікаво, що кілька днів тому про захоплення Одещини заїкнувся і колишній нардеп України Ігор Марков, який втік до росії. На його думку, "звільненням Донбасу, а також Запоріжжя та Херсонщини" війна закінчитися не має. Марков певен, що Одеса також має бути в складі рф, адже вона є стратегічно важливим містом.

"Із втратою Одеси Україна припинить бути цікавою Заходу. Це ключовий регіон, вона по значимості недалеко від столиці. Без Одеси Україна перестане бути для Заходу інструментом для боротьби з росією", — заявив зрадник.

Свою позицію він аргументував важливою роллю, яку Одеса відіграє у виконанні зернової угоди, яку було укладено між Україною та росією за посередництвом Туреччини та Європи минулого року.

Досить очікувано, що користувачі соцмереж досить швидко відреагували на висловлювання обох російських пропагандистів. Дехто просто сміється, а дехто пропонує їм особисто прийти і спробувати забрати Одесу в України.

Нагадаємо, що питання зернової угоди знову стало проблемою через закінчення терміну попередніх документів. Тепер росія намагається виграти для себе час і кращу позицію, ставлячи нові вимоги, котрі не влаштовують українську сторону. У разі невиконання їхніх пропозицій в кремлі натякають на зрив угоди і припинення транспортування збіжжя Чорним морем.