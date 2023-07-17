"Тайгу лучше осваивайте": россияне угрожают "взять" Одессу и Николаев за удары по мосту, в сети ответили

В соцсетях отреагировали на разговоры оккупантов насчет необходимости "взятия под контроль" ряда украинских городов

Во временно оккупированном Крыму и россии бурно отреагировали на взрывы на мосту и в своей привычной манере сразу перешли к угрозам в сторону украинских Одессы и Николаева.

Так, "руководитель крымского парламента", коллаборант владимира константинов в своем Telegram-канале накинулся на Киев с обвинениями в нанесении удара по мосту, заявив, что это гражданский объект.

"В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь", — сказал он.

Что примечательно, говоря о гражданских объектах и террористах, константинов забывает упомянуть военные преступления россии — ракетные и дроновые атаки по жилым домам, магазинам, заведениям, общественным местам и прочее. Но в то же время он угрожает возмездием.

Также константинов заявляет, что рф якобы должна "взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и всё Черноморское побережье".

"Что касается обязательности киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль всё Черноморского побережья, Херсон, Николаев, Одессу. И никаких с ними встречающихся. Они в любом случае обязательно используются для того, чтобы по нам ударить", — говорится в сообщении.

В то же время первый заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам владимир джабаров в своем Telegram-канале сделал практически аналогичное заявление.

"Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", — написал он.

Реакция соцсетей

Пользователи сети нашли что ответить на наглые комментарии сенатора джабарова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной текущего года коллаборант владимир константинов заявлял, что захват Одесской области — это якобы одно из требований, которое необходимо для россии для успешного окончания войны.