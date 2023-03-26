Стратегически важный город: в россии снова "раскатали губу" в Одессу

Оккупанты всё лелеют розовые мечты по поводу захвата Одессы

Одесса, недавно оказавшаяся под ракетным обстрелом россиян, снова стала лакомым кусочком для российских пропагандистов. По мнению так называемого "руководителя крымского парламента", коллаборанта Владимира Константинова, захват Одесщины является одним из требований "успешного завершения войны для рф".

Оккупанта цитирует российский ресурс "РИА Новости". Константинов считает, что Одессе должны разрешить сделать выбор по дальнейшему статусу города. Однако захватить контроль над регионом российские войска вроде бы "должны".

"Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем", — подчеркнул российский политик.

Интересно, что несколько дней назад о захвате Одесщины заикнулся и бежавший в рф бывший нардеп Украины Игорь Марков. По его мнению, "увольнением Донбасса, а также Запорожья и Херсонщины" война закончиться не должна. Марков уверен, что Одесса также должна быть в составе россии, ведь она является стратегически важным городом.

"С потерей Одессы Украина перестанет быть интересна Западу. Это ключевой регион, она по значимости недалеко от столицы. Без Одессы Украина перестанет быть для Запада инструментом для борьбы с россией", — заявил предатель.

Свою позицию он аргументировал важной ролью, которую Одесса играет в выполнении зернового соглашения, заключенного между Украиной и россией через посредство Турции и Европы в прошлом году.

Достаточно ожидаемо, что пользователи соцсетей довольно быстро отреагировали на высказывания обоих российских пропагандистов. Некоторые просто смеются, а некоторые предлагают им лично прийти и попытаться забрать Одессу у Украины.

Напомним, что вопрос зернового соглашения снова стал проблемой из-за истечения срока предварительных документов. Теперь россия пытается выиграть для себя время и лучшую позицию, предъявляя новые требования, не устраивающие украинскую сторону. В случае невыполнения их предложений в кремле намекают на срыв сделки и прекращение транспортировки зерна по Черному морю.