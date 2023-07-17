росія готує відповідь за атаку на улюблений міст путіна: що відомо

У рф готують відповідь на вибух на мосту у Криму

У росії погрожують відповіддю за нову атаку мостом через Керченську протоку, внаслідок якої було зруйновано один із прольотів.

Як передають російські пропагандисти, про це розповів російський диктатор володимир путін під час наради з урядовцями.

"Відповідь з боку росії, звичайно ж, буде, міноборони вже готує відповідні пропозиції", — сказав він.

При цьому диктатор назвав атаку на міст "безглуздим терористичним актом", оскільки він нібито давно вже не використовується у військових цілях.

Як повідомлялося раніше, удару по мосту було завдано вранці 17 липня, внаслідок чого було обрушено один із прольотів автомобільної частини мосту. Після цього в СБУ відреагували на подію віршем, а пізніше додали, що міжнародні норми дозволяють завдавати ударів по транспортних артеріях супротивника.

Примітно, що за традицією, яка вже склалася, у росіян у Криму виникла паніка і вони влаштували масову втечу з півострова.

"Телеграф" поговорив з експертами, які розповіли про цілі цієї атаки і про те, яке послання було надіслано окупантам.