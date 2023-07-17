россия готовит ответ за атаку на любимый мост путина: что известно

В россии готовят ответ на взрыв на мосту в Крыму

В россии грозят ответом за новую атаку по мосту через Керченский пролив, вследствие которой был разрушен один из пролетов.

Как передают российские пропагандисты, об этом рассказал российский диктатор владимир путин во время совещания с членами правительства.

"Ответ со стороны россии конечно же будет, минобороны уже готовит соответствующие предложения", — сказал он.

При этом диктатор назвал атаку на мост "бессмысленным террористическим актом", поскольку он якобы давно уже не используется в военных целях.

Как сообщалось ранее, удар по мосту был нанесен утром 17 июля, вследствие чего был обрушен один из пролетов автомобильной части моста. После этого в СБУ отреагировали на происшествие стихом, а позже добавили, что международные нормы позволяют наносить удары по транспортным артериям противника.

Примечательно, что по уже сложившейся традиции у россиян в Крыму возникла паника и они устроили массовый исход из полуострова.

"Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали о целях этой атаки и о том, какое послание было отправлено оккупантам.