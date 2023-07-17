Повреждения на Крымском мосту видны из космоса: спутниковые снимки показали в сети

Мост атакован ближе к российской части материка

В сети показали спутниковые снимки Крымского моста после ночной атаки 17 июля. На кадрах можно увидеть разрушения, которые нанесли, по словам россиян, морские дроны.

Спутниковые снимки опубликовала компания Maxar на своей странице в Twitter. Также она указала точные координаты поврежденного отрезка моста через Керченский пролив.

На кадрах видно, как часть автомобильного моста будто бы съехала в сторону. Само дорожное полотно почернело от последствий взрыва. Отмечается, что атакована была северная часть моста со стороны материковой россии, хотя прошлые атаки приходились на ту часть моста, которая ближе к территории оккупированного Крыма.

Напомним, что Крымский мост был повторно атакован в ночь на 17 июля, что вызвало панику среди россиян. Предыдущая атака на любимый мост путина была совершена 8 октября 2022 года. Позже стало известно, что в результате атаки на мост погибли два человека, а еще один получил ранения.

В россии отреагировали на атаку на мост и заявили, что переправу через Керченский пролив атаковали "два украинских беспилотных наводных аппарата". Виновников ищут не только среди украинских спецслужб, но и на Западе, а имеенно среди "американских и британских спецслужб".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в россии угрожают новой атакой на Украину после удара по Крымскому мосту. Российский президент заявил, что минобороны уже готовит соответствующие предложения.