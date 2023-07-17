росія ухвалила остаточне рішення щодо участі в зерновій угоді

росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також секретаріат ООН про "заперечення проти продовження зернової угоди"

Прес-секретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков заявив, що домовленості щодо зернової угоди практично припинені, вона зупинена.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Він додав, що росія негайно повернеться до зернової угоди "як тільки її домовленості будуть виконані".

Спікер МЗС Росії марія захарова заявила, що росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також секретаріат ООН про "заперечення проти продовження зернової угоди".

Вона додала, що найближчим часом буде опубліковано заяву МЗС рф з детальними роз’ясненнями російської позиції щодо зернової угоди.

Нагадаємо, термін дії зернової ініціативи закінчився 17 липня. росія відмовилася брати подальшу участь у цій програмі, яка допомагала знизити ціни на глобальному ринку продуктів харчування і тим самим забезпечити бідні країни їжею.

Як повідомляв "Телеграф", радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, чим для росії обернеться вихід із зернової угоди. Він наголосив, що рф зіткнеться з величезними "дипломатичними витратами", оскільки залишить багато країн світу без доступних продуктів харчування.