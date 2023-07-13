путіну в ООН зробили вигідну пропозицію

У разі успішних переговорів угода має бути пролонгована на декілька місяців

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував російському диктатору володимиру путіну продовжити дію зернової угоди в обмін на підключення дочірньої компанії підсанкційного Россельхозбанка до міжнародної системи SWIFT.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Так, Гутерріш зробив пропозицію путіну, щоб росія продовжила на кілька місяців угоду щодо чорноморського зерна, давши ЄС час на підключення "дочки" російського банку до системи міжбанківських платежів.

Зазначається, що у вівторок, 12 липня, генсек надіслав президентові росії листа, в якому були зазначені можливі шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россельхозбанк, що викликає серйозне занепокоєння російської федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море", — сказав офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Подробиць пропозиції він не розкрив, проте додав, що Антоніу Гутерріш взаємодіє зі всіма відповідними сторонами з цього питання. Він готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з росією. Варто додати, що в кремлі поки що ніяк не відповіли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще в листопаді 2022 року під час переговорів росії та ООН щодо "зернової угоди", країна-агресор вимагала під'єднати Россельхозбанк до системи SWIFT. Його було відключено Європейським Союзом у червні 2022 року через вторгнення росії до України.