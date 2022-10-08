Вибух на Кримському мосту: у кремлі змушують росЗМІ брехати про інцидент

Більшість росЗМІ слідують вказувкам кремля

Зранку, 8 жовтня, усю Україну потішила довгоочікувана новина про вибухи на Кримському мосту, який поєднує окупований півострів з територією російської федерації. Незважаючи на те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк фактично визнав, що це початок вигнання російських загарбників з Криму, російські пропагандисти намагаються чітко дотримуватися інструкцій кремля щодо інформування росіян про те, що "насправді" сталося на незаконно збудованому мосту.

Про це повідомиле видання "Медуза", яке зібрало основні рекомендації від адміністрації російського президента для засобів масової інформації. Як зазначається, на стрічках "РИА-Новостей", "ТАСС" та більшості інших росЗМІ, поради диктатора виконуються.

Основні рекомендації кремля щодо інформування про вибух на Кримському мосту:

робити акцент на тому, що міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

Мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

"О 6.07 ранку на автомобільній частині мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажівки, яка викликала спалах 7 паливних цистерн залізничного складу, що йшов у Крим. Частково обрушилися два автомобільні прольоти, арка над сухопутною частиною мосту не пошкоджена… Пожежа вже загашена, у соцмережах публікують кадри з місця… Глава Криму сказав, що – за візуальною оцінкою – одна автомобільна нитка з Керчі на Тамань ціла", — пише проросійське пропагандистське медіа "РИА-Новости".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережу виклали відео вибуху на Кримському мосту. В інформації російської влади знайшли дивні нестикування.