"Ви подивіться на її щасливе обличчя": росіяни радіють підриву Кримського мосту (відео)

У поліції поки що теж не бачать нічого страшного в реакції дівчат

Росіяни не сильно засмутилися через підрив Кримського мосту. Найбільше їх схвилювали саме таймінги інциденту, а не самий його факт.

Про це свідчить відео, яке розповсюджують російські інтернет-пабліки.

Так, у популярному Telegram-каналі "Mash" з’явився відеозапис із соцмереж звичайної росіянки, який разом із подругою відпочивав в окупованому українському Криму. Сам факт підриву "путінської гордості", як можна судити з їхніх емоцій, викликав у дівчат лише усмішку, а єдине, що їх засмутило, так це деякі логістичні незручності, що попутно виникли — вони не змогли вчасно поїхати до себе в Краснодар і Таганрог.

"Ви подивіться на її обличчя щасливе. Підірвали міст і перед нами прямо. Ви не могли на годину пізніше підірвати його?", - обурюються росіянки.

Співвітчизники дівчат одразу вирахували "злісних порушників", але вони закрили сторінки в соцмережах, а на запитання про сказане кажуть, що це зовсім не вони на відео. До речі, у краснодарській поліції, за даними авторів посту, не побачили нічого протизаконного в їхніх діях, принаймні поки що.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці 17 липня на Кримському мості стався черговий вибух. Через нього було пошкоджено один проліт переправи, а на місці подій загинули двоє цивільних.

Також ми повідомляли, що "Телеграф" дізнався, хто вчинив вибух на Кримському мосту.