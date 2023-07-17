Продався за посаду? Відомий український екс-футболіст співпрацює з окупантами (фото)

Колишній гравець херсонського "Кристала" вже отримав російський паспорт

Відомий у минулому український футболіст Ігор Гума працює на окупантів у Херсонській області.

Про це йдеться у розслідуванні місцевого видання "Район.Генічеськ".

Нещодавно екс-футболіста помітили на фотографії у російських пабліках. Він брав участь в одному із заходів в окупованому Новотроїцьку.

Журналісти з’ясували, що в окупантів він вже отримав посаду Новотроїцької спортивної школи.

При цьому у реєстрі зазначено, що Гума вже має громадянство країни-агресора.

Видання пише, що ще до початку повномасштабного вторгнення екс-футболіста та тренера підозрювали у сепаратизмі.

Гума відомий українському вболівальнику по грі у складах херсонського "Кристалу" та новотроїцької "Таврії". Також він деякий час працював головним тренером клубу "Світанок".

Нагадаємо, що ЗСУ зараз контролюють правобережжя Херсонської області, тоді як окупанти залишаються на лівому березі Дніпра, проте наші військові продовжують контрнаступ для звільнення територій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно відомий тренер Володимир Петржела принизив російський футбол.