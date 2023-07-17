Продался за должность? Известный украинский экс-футболист сотрудничает с оккупантами (фото)

Бывший игрок херсонского "Кристалла" уже получил российский паспорт

Известный в прошлом украинский футболист Игорь Гума работает на оккупантов в Херсонской области.

Об этом говорится в расследовании местного издания "Район.Геническ".

Недавно экс-футболиста заметили на фотографии в российских пабликах. Он принимал участие в одном из мероприятий в спортивной школе оккупированного Новотроицка.

Журналисты выяснили, что у оккупантов он получил должность Новотроицкой спортивной школы.

При этом в реестре указано, что Гума уже имеет гражданство страны-агрессора.

Издание пишет, что еще до начала полномасштабного вторжения экс-футболиста и тренера подозревали в сепаратизме.

Гума известен украинскому болельщику по игре в составах херсонского "Кристала" и новотроицкой "Таврии". Также он некоторое время работал главным тренером клуба "Рассвет".

Напомним, что ВСУ в данный момент контролируют правобережье Херсонской области, в то время как оккупанты остаются на левом берегу Днепра.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно известный тренер Властимил Петржела унизил российский футбол.