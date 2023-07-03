Российский футбол умирает, считают в Европе

Известный чешский футбольный тренер Властимил Петржела поставил на месте российских выскочек, которые кричат о "высоком уровне" местного чемпионата. По словам специалиста, российский футбол никому не интересен за пределами самой рф.

В комментарии российским СМИ он не постеснялся озвучить свою позицию по этому поводу.

"Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто и не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают. Вы неинтересны из-за последних событий. Такое отношение к российскому футболу не только в моей стране, но, полагаю, и во всей Европе", – сказал Петржела.

Специалист явно дал понять, что агрессия российской федерации в отношении Украины поставила крест на будущем этой страны.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине российский футбол оказался в изоляции со стороны ФИФА и УЕФА. Команды исключили из еврокубков и других международных соревнований.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известный российский тренер недавно потребовал вернуть его сборную на чемпионат мира по хоккею.