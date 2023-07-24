"Динамо" та "Ворскла" дізналися імена потенційних суперників у Лізі конференцій

Українські клуби стартують у єврокубках

У понеділок, 24 липня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду єврокубків, зокрема імена потенційних суперників дізнаються "Динамо" та "Ворскла". Напередодні динамівці розгромили європейський клуб у грі з незвичайним форматом.

Перед жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) команди-учасниці були поділені на групи. Захід розпочнеться о 15.00 за київським часом. Про це повідомляє "Телеграф".

"Динамо" знаходиться у третій групі, що означає, що потенційні суперники киян — це переможці пар:

"Габала" (Азербайджан) — "Омонія" (Кіпр)

"Шкупі" (Македонія) – "Левськи" (Болгарія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Аріс" (Греція)

"Аустрія" Відень (Австрія) — "Борац" (Боснія та Герцеговина)

"Ворскла", у свою чергу, має ще подолати 2-й відбірковий раунд, де полтавська команда зустрінеться з грузинським "Ділом". Якщо полтавці пройдуть у 3-й раунд, то там вони зіграють з одним із переможців пар:

"Базель" (Швейцарія) — "Тобол" (Казахстан)

"Буде-Глімт" (Норвегія) — "Богеміанс 1905" (Чехія)

"Лех" (Польща) — "Кауно Жальгіріс" (Литва)

АПОЕЛ (Кіпр) — "Воєводіна" (Сербія)

ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) – "Стяуа" (Румунія)

Раніше повідомлялося, що італійський "Торіно" спробує придбати півзахисника "Динамо".

Нагадаємо, скандальний хавбек "Динамо" Денис Гармаш найближчий сезон проведе не в стані Біло-синіх.