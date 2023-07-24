"Динамо" та "Ворскла" дізналися імена потенційних суперників у Лізі конференцій
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Українські клуби стартують у єврокубках
У понеділок, 24 липня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду єврокубків, зокрема імена потенційних суперників дізнаються "Динамо" та "Ворскла". Напередодні динамівці розгромили європейський клуб у грі з незвичайним форматом.
Перед жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) команди-учасниці були поділені на групи. Захід розпочнеться о 15.00 за київським часом. Про це повідомляє "Телеграф".
"Динамо" знаходиться у третій групі, що означає, що потенційні суперники киян — це переможці пар:
- "Габала" (Азербайджан) — "Омонія" (Кіпр)
- "Шкупі" (Македонія) – "Левськи" (Болгарія)
- "Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Аріс" (Греція)
- "Аустрія" Відень (Австрія) — "Борац" (Боснія та Герцеговина)
"Ворскла", у свою чергу, має ще подолати 2-й відбірковий раунд, де полтавська команда зустрінеться з грузинським "Ділом". Якщо полтавці пройдуть у 3-й раунд, то там вони зіграють з одним із переможців пар:
- "Базель" (Швейцарія) — "Тобол" (Казахстан)
- "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Богеміанс 1905" (Чехія)
- "Лех" (Польща) — "Кауно Жальгіріс" (Литва)
- АПОЕЛ (Кіпр) — "Воєводіна" (Сербія)
- ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) – "Стяуа" (Румунія)
Раніше повідомлялося, що італійський "Торіно" спробує придбати півзахисника "Динамо".
Нагадаємо, скандальний хавбек "Динамо" Денис Гармаш найближчий сезон проведе не в стані Біло-синіх.