Він не потрібен Луческу: скандальний українець залишає "Динамо"

"Ордабаси" вже підписали екс-гравців "Динамо" Артема Бесєдіна та Євгена Макаренка

33-річний хавбек "Динамо" Денис Гармаш найближчий сезон може провести у чемпіонаті Казахстану.

Як пише "Футбол 24", у послугах колишнього гравця збірної України зацікавлений "Ордабаси".

Заради того, щоб залишитися в київському клубі Гармаш був готовий піти на суттєве зниження зарплати, але він виявився не потрібним головному тренеру команди Мірчі Луческу, зазначає джерело.

Хавбека не внесли в заявку киян на новий сезон, хоча ще час її доповнити.

Минулого сезону Гармаш провів за "Динамо" 33 матчі, в яких забив три голи та віддав одну гольову передачу. Його угода з киянами розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, що цього літа "Ордабаси" вже підписали екс-гравців "Динамо" Артема Бесєдіна та Євгена Макаренка. Наразі команда є лідером чемпіонату Казахстану.

Гармаш неодноразово потрапляв у різні скандали за час гри у "Динамо". У нього бували конфлікти з тренерами та іншими футболістами, а на полі він вирізнявся дивними вчинками, за що регулярно отримував попередження та вилучення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" наглядало на позицію Гармаша молодого бразильця.