"Це принизливо": Суркіс відмовив італійському клубу у трансфері таланту "Динамо"

За українця запропонували 4 мільйони євро

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився продавати молодого хавбека киян Володимира Бражка в італійський "Торіно".

За словами Суркіса, пропозиція від італійців виглядала принизливою.

Він зазначив, що вважає Бражка одним із найталановитіших півзахисників у команді.

"Він принесе у майбутньому користь "Динамо". Усі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то я не матиму команди!

Треба продавати так, як ми це зробили із Забарним, із Миколенком. Коли Андрій Шевченко тільки-но починав грати за основу Динамо, нам пропонували продати його за 3 мільйони. Але ми розуміли, що він коштуватиме дорожче», – сказав Суркіс.

У той же час інсайдер Фабріціо Романо раніше повідомляв, що італійці запропонували за футболіста 4 млн євро разом з бонусами.

Нагадаємо, що Бражко був одним із лідерів молодіжної збірної України на Євро-2023, де наша команда дійшла до півфіналу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно "Динамо" вирішило не вплутуватися в гучний скандал.