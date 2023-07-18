Такий варіант був: "Динамо" не стало вплутуватися в гучний скандал

Кияни вирішили обійти стороною пропозицію Сербії

Керівництво київського "Динамо" не відправить вихованців своєї академії на безкоштовний збір, який організовано у Сербії.

У повідомленні клубу йдеться, що спорт для "Динамо" не поза політикою.

Раніше з’явилися чутки про те, що юні українські футболісти київської команди поїдуть на збір до Сербії, а заплатить за це уряд цієї країни.

У "Динамо" заявили, що не відправлять своїх гравців до країни, яка намагається мовчати про російську агресію в Україні.

"У нашого клубу був такий варіант, але з низки зрозумілих причин (у тому числі через участь сербського клубу "Црвена Звєзда" на турнірі в росії) це запрошення було відхилено. Поки наша країна перебуває в стані війни, принцип "спорт поза політикою" "Для нас не працює", — йдеться в повідомленні.

У клубі додали, що всі вікові групи академії обов’язково пройдуть повноцінну підготовку до сезону, але це точно відбудеться не в Сербії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" відправило двох своїх футболістів в оренду конкурентові чемпіонату України.