Такой вариант был: "Динамо" не стало ввязываться в громкий скандал

Киевляне решили обойти стороной предложение Сербии

Руководство киевского "Динамо" не отправит воспитанников своей академии на бесплатный сбор, который организован в Сербии.

В сообщении клуба говорится, что спорт для "Динамо" не вне политики.

Ранее появились слухи о том, что юные украинские футболисты киевской команды поедут на сбор в Сербию, а заплатит за это якобы правительство этой страны.

В "Динамо" заявили, что не отправят своих игроков в страну, которая старается помалкивать о российской агрессии в Украине.

"У нашего клуба был такой вариант, но по ряду понятных причин (в том числе из-за участия сербского клуба "Црвена Звезда" на турнире в россии) это приглашение было отклонено. Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип "спорт вне политики" для нас не работает", — говорится в сообщении.

В клубе добавили, что все возрастные группы академии обязательно пройдут полноценную подготовку к предстоящему сезону.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" отправило двух своих футболистов в аренду конкуренту по чемпионату Украины.