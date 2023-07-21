"Это унизительно": Суркис отказал итальянскому клубу в трансфере таланта "Динамо"

За украинца предложили 4 миллиона евро

Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался продавать молодого хавбека киевлян Владимира Бражко в итальянский "Торино".

По словам Суркиса, предложение от итальянцев выглядело унизительным.

Он отметил, что считает Бражко одним из наиболее талантливых полузащитников в команде.

"Он принесет в будущем пользу "Динамо". Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!

Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенко. Когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу Динамо, нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже", – сказал Суркис.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что итальянцы предложили за футболиста 4 млн евро вместе с бонусами.

Напомним, что Бражко был одним из лидеров молодежной сборной Украины на Евро-2023, где наша команда дошла до полуфинала.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно "Динамо" решило не ввязываться в громкий скандал.