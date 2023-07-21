Луческу знайшов посилення "Динамо" у Бразилії: молодий талант уже встиг себе проявити

Бразилець грає за лідера чемпіонату своєї країни

Центральний півзахисник бразильського "Сантоса" Івоней може перебратися до чемпіонату України.

Як пише Телеграм-канал "Динамо Київ Inside", у послугах 20-річного футболіста зацікавлене київське "Динамо".

"Івоней, 21 рік. ЦПЗ бразильського "Сантоса". Є інтерес киян. Трансферна ціна в межах $1,5-2 млн", – повідомило джерело.

Івоней, незважаючи на такий молодий вік, з початку 2023 грав за першу команду "Сантоса", а до цього виступав за молодіжку клубу.

Минулого тижня 20-річного хавбека відправили в оренду до "Ботафого", який лідирує у чемпіонаті Бразилії. Орендна угода розрахована до осені цього року.

За головну команду "Сантоса" Івоней провів 39 матчів, у яких записав на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.

Нагадаємо, що минулого сезону київське "Динамо" посіло лише четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, пробившись до Ліги конференцій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" відмовилося продавати свого молодого футболіста до італійського чемпіонату через замалу запропоновану суму.