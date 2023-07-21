Луческу нашел усиление "Динамо" в Бразилии: молодой талант уже успел себя проявить

Бразилец играет за лидера чемпионата своей страны

Центральный полузащитник бразильского "Сантоса" Ивоней может перебраться в чемпионат Украины.

Как пишет Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", в услугах 20-летнего футболиста заинтересовано киевское "Динамо".

"Ивоней, 21 год. ЦПЗ бразильского "Сантоса". Присутствует интерес киевлян. Трансферная цена в пределах $1,5-2 млн", – сообщил источник.

Ивоней, несмотря на столь молодой возраст, с начала 2023 года играл за первую команду "Сантоса", а до этого выступал за молодежку клуба.

На прошлой неделе 20-летнего хавбека отправили в аренду в "Ботафого", который лидирует в чемпионате Бразилии. Арендное соглашение рассчитано до осени этого года.

За главную команду "Сантоса" Ивоней провел 39 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне киевское "Динамо" заняло лишь четвертое место в турнирной таблице УПЛ, пробившись в Лигу конференций.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" отказалось продавать своего молодого футболиста в итальянский чемпионат.