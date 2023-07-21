Он не нужен Луческу: скандальный украинец покидает "Динамо"

"Ордабасы" уже подписали экс-игроков "Динамо" Артема Беседина и Евгения Макаренко

33-летний хавбек "Динамо" Денис Гармаш ближайший сезон может провести в чемпионате Казахстана.

Как пишет "Футбол 24", в услугах бывшего игрока сборной Украины заинтересован "Ордабасы".

Ради того, чтобы остаться в киевском клубе Гармаш был готов пойти на существенное снижение зарплаты, но он оказался не нужен главному тренеру команды Мирче Луческу, отмечает источник.

Хавбека не внесли в заявку киевлян на новый сезон, хотя еще есть время ее дополнить.

В прошлом сезоне Гармаш провел за "Динамо" 33 матча, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его соглашение с киевлянами рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что этим летом "Ордабасы" уже подписали экс-игроков "Динамо" Артема Беседина и Евгения Макаренко. В данный момент команда является лидером чемпионата Казахстана.

Гармаш неоднократно попадал в различные скандалы за время игры в "Динамо". У него бывали конфликты с тренерами и другими футболистами, а на поле он выделялся странными поступками, за что регулярно получал предупреждения и удаления.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" присмотрело на позицию Гармаша молодого бразильца.