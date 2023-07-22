Зіграли три тайми: Динамо у незвичайному матчі розгромило європейський клуб (відео)

Кияни готуються до старту УПЛ

Київське "Динамо" розгромило словенський "Рудар" на тренувальному зборі в Австрії.

Зустріч завершилася перемогою киян із рахунком 6:1, передає "Телеграф".

Матч проходив у досить незвичному форматі — команди провели на полі три тайми по 40 хвилин.

Цікаво, що словенська команда забила першою – ворота киян були вражені вже на шостій хвилині.

Першим у складі киян забив молодий Бражко, після чого голами відзначилися Шапаренко, Діалло та Рамадані. Дублем у воротах "Рудара" розписався лідер киян Караваєв.

Голи : Бражко (21), Шапаренко (37), Діалло (54), Караваєв (83, 113), Рамадані (117) – Блудек (6).

"Динамо" : Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малиш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Біловар, 61), Вівчаренко (Дубінчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, 6 Рамадані) Леднєв, 41; Караваєв, 81), Шапаренко (Шепелєв, 41; Андрієвський, 81), Ярмоленко (Діалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Беніто, 41; Горбач, 81).

Вже 30 липня кияни проведуть перший офіційний матч у новому сезоні УПЛ. "Динамо" зіграє проти ужгородського "Минаю".

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" залишає скандальний футболіст.