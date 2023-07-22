Сыграли три тайма: Динамо в необычном матче разгромило европейский клуб (видео)
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Киевляне готовятся к старту УПЛ
Киевское "Динамо" разгромило словенский "Рудар" на тренировочном сборе в Австрии.
Встреча завершилась победой киевлян со счетом 6:1, передает "Телеграф".
Матч проходил в довольно непривычном формате — команды провели на поле три тайма по 40 минут.
Интересно, что словенская команда забила первой — ворота киевлян были распечатаны уже на шестой минуте.
Первым в составе киевлян забил молодой Бражко, после чего голами отметились Шапаренко, Диалло и Рамадани. Дублем в воротах "Рудара" расписался лидер киевлян Караваев.
Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6).
"Динамо": Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малыш (Тымчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).
Уже 30 июля киевляне проведут первый официальный матч в новом сезоне УПЛ. "Динамо" сыграет против ужгородского "Миная".
Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" покидает скандальный футболист.