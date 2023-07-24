"Динамо" и "Ворскла" узнали имена потенциальных соперников в Лиге конференций

Украинские клубы стартуют в еврокубках

В понедельник, 24 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда еврокубков, в частности имена потенциальных соперников узнают "Динамо" и "Ворскла". Накануне "динамовцы" разгромили европейский клуб в игре с необычным форматом.

Перед жеребьевкой 3-го квалификационного раунда Лиги конференций (ЛК) команды-участницы были поделены на группы. Мероприятие начнется в 15.00 по киевскому времени. Об этом сообщает "Телеграф".

"Динамо" находится в третьей группе, что означает, что потенциальные соперники киевлян — это победители пар:

"Габала" (Азербайджан) – "Омония" (Кипр)

"Шкупи" (Македония) – "Левски" (Болгария)

"Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" (Греция)

"Аустрия" Вена (Австрия) — "Борац" (Босния и Герцеговина)

"Ворскла", в свою очередь, должна еще преодолеть 2-й отборочный раунд, где полтавская команда встретится с грузинским "Дилом". Если полтавчане пройдут в 3-й раунд, то там они сыграют с одним из победителей пар:

"Базель" (Швейцария) — "Тобол" (Казахстан)

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Богемианс 1905" (Чехия)

"Лех" (Польша) — "Кауно Жальгирис" (Литва)

АПОЭЛ (Кипр) — "Войводина" (Сербия)

ЦСКА 1948 София (Болгария) – "Стяуа" (Румыния)

Ранее сообщалось, что итальянский "Торино" попытается приобрести полузащитника "Динамо".

Напомним, скандальный хавбек "Динамо" Денис Гармаш ближайший сезон проведет не в стане Бело-синих.