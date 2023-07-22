Слово Суркиса повлияло: европейский клуб сделал новое предложение по таланту "Динамо"

Украинец в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча за "Динамо"

Итальянский клуб "Торино" снова попытается приобрести полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.

В команде из Турина уверены, что в будущем 21-летний украинец станет великим игроком, пишет Toro.it‎.

Недавно итальянцы предложили за 21-летнего полузащитника 4 миллиона евро плюс бонусы, на что резко отреагировал президент киевлян Игорь Суркис.

По информации источника, "Торино" готовит новое предложение после первой неудачи.

Также отмечается, что спортивный директор "гранатовых" Давиде Вагнати лично был на матче группового этапа молодежного Евро-2023 Украина – Хорватия (2:0), в котором принимал участие Бражко.

В прошлом сезоне Бражко был арендован "Зарей", за которую сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

"Торино" же в прошлом сезоне финишировал на 10-м месте чемпионата Италии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 33-летний хавбек "Динамо" Денис Гармаш ближайший сезон может провести в чемпионате Казахстана. Киевский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с украинцем, из-за чего ему приходится искать новый клуб.