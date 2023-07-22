Слово Суркіса вплинуло: європейський клуб зробив нову пропозицію щодо таланту "Динамо"

Українець минулого сезону не зіграв жодного матчу за "Динамо"

Італійський клуб "Торіно" знову спробує придбати півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка.

У команді з Туріна впевнені, що у майбутньому 21-річний українець стане великим гравцем, пише Toro.it.

Нещодавно італійці запропонували за 21-річного півзахисника 4 мільйони євро плюс бонуси, на що різко відреагував президент киян Ігор Суркіс.

За інформацією джерела, "Торіно" готує нову пропозицію після першої невдачі.

Також наголошується, що спортивний директор "гранатових" Давиде Вагнаті особисто був на матчі групового етапу молодіжного Євро-2023 Україна – Хорватія (2:0), у якому брав участь Бражко.

Минулого сезону Бражка було орендовано "Зорею", за яку зіграв 29 матчів, забив 7 голів і зробив 1 асист.

"Торіно" ж минулого сезону фінішував на 10-му місці чемпіонату Італії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 33-річний хавбек "Динамо" Денис Гармаш найближчий сезон може провести у чемпіонаті Казахстану. Київський клуб не зацікавлений у продовженні співпраці з українцем, через що йому доводиться шукати новий клуб.