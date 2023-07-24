Унікальний випадок у футболі: воротар збірної Франції забив автогол головою (відео)

Кумедний момент стався в єврокубковій грі

У матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА "Сент-Патрікс Атлетік" (Ірландія) — "Дюделанж" (Люксембург) глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря гостей Дідьє Депре. Напередодні стали відомі потенційні суперники "Динамо" та "Ворскли" у 3-му раунді відбору ЛК.

Колишній воротар молодіжної збірної Франції U-20 Депре зрівняв рахунок у єврокубковій грі. Про це повідомляє "Телеграф".

На 22-й хвилині матчу при рахунку 0:1 на користь гостей Дідьє вийшов із воріт і з лінії штрафного майданчика вразив свої ворота ударом головою. Ірландські фани були у захваті від дій суперника, влаштувавши йому гучні овації. Проте одноклубники Депре, попри безглуздий автогол, перемогли в гостях з рахунком 2:3 та за сумою двох матчів (3:5) пробилися до другого кваліфікаційного раунду ЛК.

Автогол Дідьє Депре став хітом у мережі:

До речі, у наступному раунді єврокубка "Дюделанж" зіграє проти ФК "Гзіра" з Мальти.

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