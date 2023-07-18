Бійці ЗСУ передали вогняний "привіт" зраднику України Тимощуку (відео)

Рекордсмен збірної України продовжує працювати на агресора

Захисники України з лав активних футбольних фанатів передали полум’яний "привіт" російському клубу "Зеніт", в якому працює колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук.

Під час боїв на передовій вони ліквідували російських ультрас, у яких знайшли шарф "Зеніту", пише Fanday.

На відео один з представників ультрас київського "Динамо" спалив символіку російського клубу.

"Привітання від фанатів "Динамо" Київ. Горить, палає команда з фінської калюжі. З боліт, коротше. Як говориться: "Хто вболіває за Зеніт, у того не стоїть", — сказав боєць на відео.

Зазначимо, що активні футбольні вболівальники одними з перших пішли воювати проти окупантів. Вони активно вступали до лав ЗСУ та добровольчих формувань. За даними ресурсу "Трибуна Героїв", кривава війна забрала життя щонайменше 167 українських футбольних фанатів.

Щодо Тимощука, то він є рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів. Він провів 144 поєдинки. З 2017 року він працює у структурі російського клубу, а зараз обіймає посаду асистента головного тренера. Тимощук неодноразово критикувався за те, що продовжує працювати на агресора і ніяк не реагує на війну у своїй рідній країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила його всіх титулів та заборонила займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно.

Раніше "Телеграф" писав, що Тимощук міг бути пов’язаний із ФСБ Росії.