Рекордсмен сборной Украины продолжает работать на агрессора

Защитники Украины из рядов активных футбольных фанатов передали пламенный "привет" российскому клубу "Зенит", в котором работает бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук.

Во время боев на передовой они ликвидировали российских ультрас, у которых нашли шарф "Зенита", пишет Fanday.

На видео один из представителей ультрас киевского "Динамо" сжег символику российского клуба.

"Поздравление от фанатов "Динамо" Киев. Горит, пылает команда из финской лужи. С болот, короче. Как говорится: "Кто болеет за Зенит, у того не стоит", – сказал боец на видео.

Отметим, что активные футбольные болельщики одними из первых пошли воевать против оккупантов. Они активно вступали в ряды ВСУ и добровольческие формирования. По данным ресурса "Трибуна Героев", кровавая война забрала жизни как минимум 167 украинских футбольных фанатов.

Что касается Тимощука, то он является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей. Он провел 144 поединка. С 2017 года он работает в структуре российского клуба, а сейчас занимает должность ассистента главного тренера. Тимощук неоднократно подвергался критике за то, что продолжает работать на агрессора и никак не реагирует на войну в свой родной стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила его всех титулов и запретила заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Ранее "Телеграф" писал, что Тимощук мог быть связан с ФСБ рф.