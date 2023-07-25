Правильный выбор: экс-легионер "Шахтера" отказался от перехода в российский клуб

Бразильцу не интересен клуб страны-оккупанта

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Давид Нерес не поедет играть в российский чемпионат.

Как пишет A Bola, в услугах 26-летнего бразильского вингера был заинтересован чемпион страны "Зенит".

Россияне готовы были заплатить за бразильца 30 миллионов евро. В нем видели замену своему лидеру Малкому, который перебрался в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро.

К слову, против такого трансфера выступила сама "Бенфика". Клуб согласился продать игрока, но лишь за 100 миллионов, что явно не подходит "Зениту".

Сам же игрок дал понять, что переезд в российский чемпионат его не интересует, ведь в свое время он был вынужден покинуть "Шахтер" из-за агрессии рф. Кроме того, бразильцу не нравится тот факт, что "Зенит" не играет в еврокубках из-за санкций УЕФА.

В прошлом сезоне Нерес провел за "Бенфику" 48 матчей, в которых записал в свой актив 12 голов и 16 результативных передач.

В "Шахтер" он перебрался в начале 2022 года, но так за команду и не дебютировал, так как в Украине началась полномасштабная война.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно бойцы ВСУ передали пламенный "привет" "Зениту".