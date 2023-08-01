Оккупанты возвращаются в европейский футбол? 15 россиян заняли должности в УЕФА

В УЕФА, похоже, забыли о санкциях против страны-агрессора

До 2027 года в УЕФА различные административные должности будут занимать 15 российских функционеров.

Об этом 1 августа сообщили на сайте организации.

Свои должности в УЕФА сохранили глава РФС Александр Дюков, Вячеслав Колосков, Полина Юмашева, Роман Бабаев, Денис Соловьев, Екатерина Федишина, Александр Медведев, Леонид Калошин и Николай Левников.

Кроме того, в организацию приняты глава РПЛ Александр Алаев, генсек РФС Максим Мирофанов, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, глава академии РФС Ирина Баранова, секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин и глава департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова.

Интересно, что УЕФА официально выступает против агрессии россии в Украине. Более того, российские клубы отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, решение о продлении сроков сотрудничества с россиянами, а также с назначением новых представителей рф на должности в УЕФА выглядит как минимум странным.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Украина снова пожаловалась на УЕФА и ФИФА.