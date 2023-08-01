Окупанти повертаються до європейського футболу? 15 росіян обійняли посади в УЄФА

В УЄФА, схоже, забули про санкції проти країни-агресора

До 2027 року в УЄФА різні адміністративні посади займатимуть 15 російських функціонерів.

Про це повідомили на сайті організації.

Свої посади в УЄФА зберегли голова РФС Олександр Дюков, В’ячеслав Колосков, Поліна Юмашева, Роман Бабаєв, Денис Соловйов, Катерина Федишина, Олександр Медведєв, Леонід Калошин та Микола Левніков.

Крім того, в організацію прийнято голову РПЛ Олександра Алаєва, генсека РФС Максима Мирофанова, керівника департаменту жіночого футболу РФС Марію Сучкову, голову академії РФС Ірину Баранову, секретаря контрольно-дисциплінарного комітету РФС Данила Заморіна та голову департаменту розвитку масового футболу РФС Ольга Мащикова.

Цікаво, що УЄФА офіційно виступає проти агресії росії в Україні. Більше того, російські клуби відсторонені від офіційних змагань під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином, рішення про продовження термінів співпраці з росіянами, а також призначення нових представників росії на посади в УЄФА виглядає як мінімум дивним.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Україна знову поскаржилася на УЄФА та ФІФА.