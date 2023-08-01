Масове отруєння перед грою Ліги чемпіонів: у "Дніпрі-1" готують скаргу до УЄФА

Деякі з ключових футболістів команди однозначно пропустять сьогоднішній матч

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" збирається подати офіційну скаргу до УЄФА з приводу невідповідної поведінки грецького "Панатинаїкоса" у питанні підготовки матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Як повідомлялося раніше, 15 членів української команди отруїлися перед грою.

Як повідомляє ТаТоТаке, дніпровський клуб готує скаргу делегату матчу від УЄФА.

Зокрема, "Дніпро-1" хоче поскаржитися на масову дезорганізацію навколо підготовки до матчу з боку приймаючої сторони, а також на масове отруєння гравців та членів тренерського штабу.

31 липня під час тренування футболісти української команди вживали питну воду та фрукти, які були підготовлені приймаючою стороною. Вночі вісім гравців команди відчули симптоми отруєння.

"Зараз частина гравців відновилася, але, за нашою інформацією, деякі з ключових футболістів команди однозначно пропустять сьогоднішній матч", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що матч "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" покажуть в Україні безкоштовно.