"Панатінаїкос" - "Дніпро-1": що кажуть букмекери

Букмекери не вірять у успіх українського клубу

У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" спробує взяти реванш у "Панатінаїкоса", який розбив дніпровську команду в першому матчі 2-го відбірного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Панатінаїкос" — "Дніпро-1".

На думку аналітиків, українська команда практично не має шансів на вихід у наступний етап відбору ЛЧ. Про це повідомляє Favbet.

На успіх "Дніпра-1" в основний час букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 4,80-6,00. Водночас шанси господарів значно вищі – коефіцієнт 1,55-1,64. Додамо, що Favbet оцінило ймовірність перемоги української команди у 17%, а грецької – у 60%.

Прогноз букмекерів на матч "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" (основний час)

Favbet: (перемога "Панатінаїкоса" 1,64 — нічия 4,35 — перемога "Дніпра-1" 6,00)

William Hill: (1,55 — 4,20 — 5,80)

Bwin: (1,57 — 4,00 — 4,80)

Зазначимо, гра-відповідь "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" відбудеться в Афінах (Греція) на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс". У прямому ефірі в Україні двобій покажуть безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" через єврокубки пропускав перший тур чемпіонату України з футболу.