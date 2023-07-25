"Дніпро-1" невдало стартував у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу з "Панатінаїкосом"

Український клуб дебютував у головному єврокубку

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" у рамках першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав грецький "Панатінаїкос".

Зустріч, що проходила у Кошице (Словаччина) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 3:1 на користь греків. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася для "Дніпра-1" із холодного душу. Вже на 10-й хвилині зустрічі словенський форвард гостей Андраж Шпорар із метра переправив м’яч у ворота після прострілу Хуана Карлоса. У другому таймі гості забили ще двічі: Філіп Джуричич блискуче пробив із середньої дистанції у кут воріт, а Фотіс Яннідіс реалізував пенальті. Фінальну крапку в поєдинку поставив Олександр Каплієнко.

Повний відеоогляд гри буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 1 серпня в Греції. Переможець протистояння вийде в 3-й раунд відбору ЛЧ, а команда, що програє, вилетить у 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де зіграє зі "Славією" (Чехія). До речі, напередодні в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування єврокубків, за підсумками якого стали відомі потенційні суперники "Дніпра-1" або "Панатінаїкоса" у наступному раунді ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик може перейти до чемпіонату Італії.