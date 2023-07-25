"Днепр-1" неудачно стартовал в Лиге чемпионов: видеообзор матча с "Панатинаикосом"

Украинский клуб дебютировал в главном еврокубке

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" в рамках первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал греческий "Панатинаикос".

Встреча, проходившая в Кошице (Словакия) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу греков. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась для "Днепра-1" с холодного душа. Уже на 10-й минуте встречи словенский форвард гостей Андраж Шпорар с метра переправил мяч в ворота после прострела Хуана Карлоса. Во втором тайме гости забили еще дважды: Филип Джуричич блестяще пробил со средней дистанции в угол ворот, а Фотис Яннидис реализовал пенальти. Финальную точку в поединке поставил Владимир Танчик.

"Днепр-1" – "Панатинаикос" – 1:3

Голы: Танчик (90) — Шпорар (10), Джуричич (74), Яннидис (84, пенальти)

Предупреждение: Гуцуляк (70)

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец (Каплиенко, 73), Сарапий, Сваток (Когут, 61), Мирошниченко, Бланко (Горин, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинский, Гуцуляк, Довбик

"Панатинаикос": Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вильена (Чокай, 71), Джуричич (Манчини, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннидис, 78), Паласиос

Статистика матча Днепр-1 - Панатинаикос

Полный видеообзор игры:

Отметим, ответная игра между командами состоится 1 августа в Греции. Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд отбора ЛЧ, а проигравшая команда вылетит в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет со "Славией" (Чехия). К слову, накануне в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка еврокубков, по итогам которой стали известны потенциальные соперники "Днепра-1" или "Панатинаикоса" в следующем раунде ЛЧ.

Ранее сообщалось, что форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик может перейти в чемпионат Италии.