"Днепр-1" — "Панатинаикос": онлайн видеотрансляция матча

Днепряне начинают свой путь в главном еврокубке

Во вторник, 25 июля, в Кошице (Словакия) состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 между украинским "Днепром-1" и греческим "Панатинаикосом". Накануне в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда ЛЧ.

Прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Панатинаикос" доступна на YouTube-канале Football Hub. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Панатинаикос"

Вице-чемпионы Украины впервые в своей истории проведут матч на уровне Лиги чемпионов. А вот "Панатинаикос", который в прошлом сезоне также занял вторую позицию на внутренней арене, даже играл в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году. Победитель матча "Днепр-1" — "Панатинаикос" выйдет в третий квалификационный раунд ЛЧ. Проигравшая команда продолжит еврокубковую кампанию в третьем раунде отбора Лиги Европы. Ответный матч между соперниками пройдет 1 августа в Греции.

Добавим, что матч "Днепр-1" — "Панатинаикос" покажут в Украине на нескольких платформах. К слову, днепряне — аутсайдеры в противостоянии.