"Днепр-1" — "Панатинаикос": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Украинский клуб впервые сыграет в главном еврокубке

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" в рамках поединка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/23 сыграет против "Панатинаикоса". Накануне команды узнали, с кем они могут сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Панатинаикос".

Первый матч отбора в ЛЧ "Днепр-1" — "Панатинаикос" в прямом эфире в Украине покажет телеканал УНИАН. Кроме того, игра будет доступна для просмотра на Youtube-канале "FootballHub". Об этом сообщает "Телераф".

Стартовый еврокубковый поединок "Днепра-1" состоится в Словакии на Кошицкой футбольной арене в Кошице, начало игры — в 21:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция игры, а по окончании встречи — хайлайты противостояния. Добавим, что "Днепр-1" впервые квалифицировался в Лигу чемпионов, заняв второе место в Украинской премьер-лиге. "Панатинаикос" также стал вторым в чемпионате Греции, уступив пальму первенства АЕКу.

Победитель противостояния "Днепра-1" и "Панатинаикоса" выйдет в третий раунд отбора ЛЧ. Проигравшая команда будет играть в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Ответный матч между соперниками пройдет 1 августа в Греции.

Ранее сообщалось, что лидер "Днепра-1" Артем Довбик может перейти в команду Серии А. Также за форвардом следят в Испании.