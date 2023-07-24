"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла": итоги жеребьевки еврокубков для украинских клубов

Украинским клубам будет тяжело попасть в групповой этап еврокубков

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ), Лиги Европы (ЛЕ) и Лиги конференций (ЛК) сезона 2023/24.

По итогам мероприятий наши команды узнали имена соперников, а также потенциальных оппонентов в следующих раундах отбора. Об этом сообщает "Телеграф".

В третьем квалификационном раунде ЛЧ победитель матча "Днепр-1" — "Панатинаикос" сыграет против "Марселя" Руслана Малиновского. Если днепряне уступят грекам, то окажутся в 3-м отборочном раунде ЛЕ, где украинской команде предстоит сыграть с пражской "Славией".

Киевское "Динамо" в третьем отборочном раунде ЛК встретится с победителем противостояния армянского "Арарата" и греческого "Ариса".

Полтавская "Ворскла", если пройдет грузинский ФК "Дила", в третьем квалификационном этапе ЛК сыграет против победителя дуэли АПОЭЛя (Кипр) и "Войводины" (Сербия).

Добавим, киевляне и полтавчане в случае поражений в 2-матчевых поединках вылетят из еврокубков.

Ранее сообщалось, что в матче Лиги конференций вратарь забил невероятный автогол.

Напомним, Малиновский может сменить клуб в текущее межсезонье.