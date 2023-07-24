"Динамо", "Дніпро-1" та "Ворскла": підсумки жеребкування єврокубків для українських клубів

Українським клубам буде важко потрапити до групового етапу єврокубків

У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (ЛЧ), Ліги Європи (ЛЄ) та Ліги конференцій (ЛК) сезону 2023/24.

За підсумками заходів наші команди дізналися імена суперників, а також потенційних опонентів у наступних раундах відбору. Про це повідомляє "Телеграф".

У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ переможець матчу "Дніпро-1" — "Панатінаїкос" зіграє проти "Марселя" Руслана Маліновського. Якщо дніпряни поступляться грекам, то опиняться у 3-му відбірному раунді ЛЄ, де українська команда зіграє з празькою "Славією".

Київське "Динамо" у третьому відбірному раунді ЛК зустрінеться з переможцем протистояння вірменського "Арарату" та грецького "Аріса".

Полтавська "Ворскла", якщо пройде грузинський ФК "Діла", у третьому кваліфікаційному етапі ЛК зіграє проти переможця дуелі АПОЕЛя (Кіпр) та "Воєводини" (Сербія).

Додамо, кияни та полтавці у разі поразок у 2-матчевих поєдинках вилетять із єврокубків.

Раніше повідомлялося, що у матчі Ліги конференцій воротар забив неймовірний автогол.

Нагадаємо, Маліновський може змінити клуб у поточне міжсезоння.