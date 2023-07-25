"Дніпро-1" — "Панатінаїкос": онлайн відеотрансляція матчу

Дніпряни розпочинають свій шлях у головному єврокубку

У вівторок, 25 липня, у Кошице (Словаччина) відбудеться перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 між українським "Дніпром-1" та грецьким "Панатінаїкосом". Напередодні в Ньоні відбулося жеребкування третього відбірного раунду ЛЧ.

Пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Панатінаїкос" доступна на YouTube-каналі Football Hub. Початок поєдинку — о 21:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Панатінаїкос"

Віцечемпіони України вперше у своїй історії проведуть матч на рівні Ліги чемпіонів. А от "Панатінаїкос", який минулого сезону також посів другу позицію на внутрішній арені, навіть грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів у 1971 році. Переможець матчу "Дніпро-1" — "Панатінаїкос" вийде у третій кваліфікаційний раунд ЛЧ. Команда, що програє, продовжить єврокубкову кампанію в третьому раунді відбору Ліги Європи. Матч-відповідь між суперниками пройде 1 серпня в Греції.

Додамо, що матч "Дніпро-1" — "Панатінаїкос" покажуть в Україні на кількох платформах. До речі, дніпряни – аутсайдери в протистоянні.