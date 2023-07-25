"Дніпро-1" — "Панатінаїкос": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Український клуб вперше зіграє у головному єврокубку

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" у рамках поєдинку другого відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/23 зіграє проти "Панатінаїкосу". Напередодні команди дізналися, з ким вони можуть зіграти у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Панатінаїкос".

Перший матч відбору в ЛЧ "Дніпро-1" — "Панатінаїкос" у прямому ефірі в Україні покаже телеканал УНІАН. Крім того, гра буде доступна для перегляду на Youtube-каналі "FootballHub". Про це повідомляє "Телераф".

Стартовий єврокубковий поєдинок "Дніпра-1" відбудеться у Словаччині на Кошицькій футбольній арені у Кошице, початок гри – о 21:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція гри, а по закінченні зустрічі – хайлайти протистояння. Додамо, що "Дніпро-1" уперше кваліфікувався до Ліги чемпіонів, посівши друге місце в Українській прем’єр-лізі. "Панатінаїкос" також став другим у чемпіонаті Греції, поступившись пальмою першості АЕКу.

Переможець протистояння "Дніпра-1" та "Панатінаїкоса" вийде у третій раунд відбору ЛЧ. Команда, що програє, гратиме в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Матч-відповідь між суперниками пройде 1 серпня в Греції.

Раніше повідомлялося, що лідер "Дніпра-1" Артем Довбик може перейти до команди Серії А. Також за форвардом стежать в Іспанії.