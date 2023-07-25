"Дніпро-1" — "Панатінаїкос": букмекери не вірять у Довбика та Ко

Українська команда – аутсайдер у протистоянні з греками

У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" матчем проти "Панатінаїкоса" стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні відбулося жеребкування третього відбірного раунду ЛЧ. До речі, на сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Панатінаїкос".

На думку букмекерів, у віцечемпіонів України практично немає шансів у першій зустрічі з віцечемпіонами Греції. Про це повідомляє Favbet.

На успіх української команди фахівці пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 3,50-3,75. Водночас нічия та перемога номінальних гостей імовірніші — коефіцієнти 3,10-3,50 та 2,05-2,21 відповідно. Аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги "Дніпра-1" у першій зустрічі у 26%, а "Панатінаїкоса" — у 45%.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" — "Панатінаїкос"

Favbet: (перемога "Дніпра-1" 3,75 — нічия 3,50 — перемога "Панатінаїкоса" 2,21)

William Hill: (3,60 — 3,30 — 2,10)

Bwin: (3,50 — 3,10 — 2,05)

Матч "Дніпро-1" — "Панатінаїкос" відбудеться у Кошице (Словаччина) на однойменній арені. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру відбору ЛЧ в Україні.

Нагадаємо, що лідер "Дніпра-1" Артем Довбик може перейти до італійського клубу. Також за нападником активно стежать в Іспанії.