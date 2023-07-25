"Днепр-1" — "Панатинаикос": букмекеры не верят в Довбика и Ко

Украинская команда — аутсайдер в противостоянии с греками

Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" матчем против "Панатинаикоса" стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда ЛЧ. К слову, на сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Панатинаикос".

По мнению букмекеров, у вице-чемпионов Украины практически нет шансов в первой встрече с вице-чемпионами Греции. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинской команды специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,50-3,75. В то же время ничья и победа номинальных гостей более вероятны — коэффициенты 3,10-3,50 и 2,05-2,21 соответственно. Аналитики Favbet оценили вероятность победы "Днепра-1" в первой встрече в 26%, а "Панатинаикоса" — в 45%.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" — "Панатинаикос"

Favbet: (победа "Днепра-1" 3,75 — ничья 3,50 — победа "Панатинаикоса" 2,21)

William Hill: (3,60 — 3,30 — 2,10)

Bwin: (3,50 — 3,10 — 2,05)

Матч "Днепр-1" — "Панатинаикос" состоится в Кошице (Словакия) на одноименной арене. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру отбора ЛЧ в Украине.

Напомним, что лидер "Днепра-1" Артем Довбик может перейти в итальянский клуб. Также за нападающим активно следят в Испании.