Укр

Пора искать новый клуб? Голкипер сборной Украины устроил скандал на тренировке "Реала" (видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Андрей Лунин Новость обновлена 25 июля 2023, 11:52
Андрей Лунин. Фото instagram.com/lunin_andrey

У футболиста дела идут не самым лучшим образом

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин переживает не лучшие времена в мадридском "Реале". Футболист почти не получает игрового времени, а недавно у него произошел конфликт на тренировке.

Судя по опубликованным кадрам издания Marca, во время одного из занятий "сливочных" украинский вратарь что-то не поделил с тренером голкиперов Луисом Льописем.

На видео попал момент, как футболист и специалист о чем-то эмоционально спорят. Долго время наставник что-то пытался доказать украинцу, однако тот не молчал и отвечал опытному тренеру.

В конце словесной перепалки голкипер сборной Украины снял с себя тренировочную манишку и бросил на газон.

Интересно, что за всем этим пристально следил главный конкурент Лунина в "Реале" Тибо Куртуа. В конфликт бельгиец не вмешивался, однако на его лице была видна улыбка.

Напомним, что в ночь на понедельник Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч против "Милана". Украинец провел на поле все 90 минут, а его команда победила со счетом 3:2.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вместе с "Реалом" в начале этого года Лунин выиграл Клубный чемпионат мира.

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#Футбол #Реал Мадрид #Андрей Лунин