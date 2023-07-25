Настав час шукати новий клуб? Голкіпер збірної України влаштував скандал на тренуванні "Реалу" (відео)

У футболіста справи йдуть не найкращим чином

Голкіпер збірної України Андрій Лунін переживає не найкращі часи у мадридському "Реалі". Футболіст майже не отримує ігрового часу, а нещодавно він мав конфлікт на тренуванні.

Судячи з опублікованих кадрів видання Marca, під час одного із занять "вершкових" український воротар щось не поділив із тренером голкіперів Луїсом Льописем.

На відео потрапив момент, як футболіст та фахівець про щось емоційно сперечаються. Довгий час наставник щось намагався довести українцю, проте той не мовчав і відповідав досвідченому тренеру.

Наприкінці словесної суперечки голкіпер збірної України зняв із себе тренувальну манішку та кинув на газон.

Цікаво, що за всім цим уважно стежив головний конкурент Луніна у "Реалі" Тібо Куртуа. У конфлікт бельгієць не втручався, проте на його обличчі було видно посмішку.

Нагадаємо, що в ніч проти понеділка Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" на матч проти "Мілана". Українець провів на полі усі 90 хвилин, а його команда перемогла з рахунком 3:2.

Раніше "Телеграф" писав про те, що разом із "Реалом" на початку цього року Лунін виграв Клубний чемпіонат світу.