"У него хороший удар, скорость": Усик будет играть в профессиональный футбол, что о нем говорят (видео)

Боксер уже пробовал свои силы в профессиональном футболе

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик недавно подписал свой первый профессиональный футбольный контракт. В новом сезоне УПЛ он будет числиться игроком новичка первенства — "Полесья" из Житомира.

Как рассказал футбольный журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе, у боксера, на удивление, есть все задатки неплохо выглядеть на футбольном поле.

"Я с Усиком несколько раз тренировался в сборной ветеранов. Он имеет очень хорошее понимание в футболе. Он левоногий, но не левый. У него хороший удар, скорость, антропометрия. Он умеет принять, развернуть и отдать передачу", — сказал он.

Журналист добавил, что Усик ему очень импонирует в качестве футболиста, хотя его подписание в "Полесье" больше выглядит как маркетинговый ход.

Напомним, что первый матч в УПЛ "Полесье" сыграет 28 июля. В Житомир в гости к новичку УПЛ приедет ровенский "Верес".

К слову, зимой 2022 года Усик уже играл за "Полесье" на сборах в Турции.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас боксер готовится к своему следующему поединку.